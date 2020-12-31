 

EMIN поздравил читателей “Дни.ру” с Новым годом

31.12.2020, 17:14, Разное
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Уходящий год запомнился чередой расставаний знаменитых пар. Например, весной азербайджанский певец, музыкант и бизнесмен Эмин Агаларов объявил о разводе с моделью Аленой Гавриловой. Позже появился слух о новой свадьбе артиста.

По некоторым данным, Агаларов встречается с дочерью замминистра обороны Азербайджана Фатимой Садыковой. Правда это или нет, остается только догадываться, ведь певец пока не прокомментировал эту новость. Он предпочитает не выставлять напоказ подробности своей личной жизни.

Поклонники надеются, что Эмин Агаларов в 2021 году станет еще жизнерадостнее, находясь рядом с новой избранницей. Встретившись с корреспондентом “Дни.ру” на одном из новогодних мероприятий, певец снял на видео поздравление с Новым годом и пожелал фанатам того же – личного счастья.

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Публикация от ДНИ.РУ (@dniru)



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