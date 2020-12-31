Белоруссия договорилась о покупке азербайджанской нефти

31.12.2020, 23:12, Новости дня

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Белорусская нефтяная компания (БНК) и SOCAR Trading (дочернее предприятие госнефтекомпании Азербайджана SOCAR) заключили контракт на поставку нефти в Белоруссию.

«SOCAR Trading заключила долгосрочный контракт с Белорусской нефтяной компанией на поставку азербайджанской нефти, а также потенциально других сортов нефти на белорусские нефтеперерабатывающие заводы», – цитирует сообщение азербайджанской госкомпании РИА «Новости».

По данным СМИ, SOCAR Trading в 2020 году уже отправила в Белоруссию порядка 1 млн тонн нефти марки Azeri Light и других.

О поставках азербайджанской нефти в Белоруссию сообщалось еще в августе. По мнению Москвы, закупки нефти Белоруссией у США и Азербайджана – это суверенное право республики.