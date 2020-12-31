 

Британских военных привлекут к вакцинации населения

31.12.2020, 23:12, Новости дня
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Власти Британии задумались о привлечении военных для проведения вакцинации жителей страны от коронавирусной инфекции, сообщил глава минобороны страны Бен Уоллес.

«Может быть сформировано до 250 мобильных команд из получивших медицинскую подготовку военных, которые могут принять участие в проведении вакцинации по всей стране. Если от Национальной системы здравоохранения поступит соответствующий запрос, они смогут прививать более 100 тыс. человек в день», – цитирует британского министра ТАСС.

По его словам, в процессе планирования вакцинации участвуют больше 100 военных экспертов. После окончания рождественских каникул до 1,5 тыс. военных могут задействовать для массового тестирования учеников школ.

С 31 декабря большая часть Англии перешла в наивысший режим угрозы распространения коронавируса, при котором гражданам рекомендуется оставаться дома, запрещается ходить в гости, закрыты непродовольственные магазины, театры, рестораны, пабы, парикмахерские и спортзалы.

Согласно данным минздрава Великобритании, число заболевших новым штаммом коронавируса в последние недели неуклонно растет. Суточный прирост заболевших за последние два дня превышал 50 тыс. человек.



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