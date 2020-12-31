 

Гимн Австралии перепишут из-за аборигенов

31.12.2020, 23:12, Новости дня
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Австралийские власти решили изменить текст национального гимна. В качестве причины указывается, что некоторые строчки могут быть обидны для коренных народов страны.

Из текста решили убрать строчку о том, что Австралия «молодая и свободная», так как это «игнорирует историю австралийских аборигенов», проживающих на этом материке тысячи лет, передает «Интерфакс» со ссылкой на The Guardian.

Австралийский премьер Скотт Моррисон заявил, что изменения позволят поддержать дух единства и свободы.

В 2020 году крупные американские бренды Uncle Ben’s и Aunt Jemima решили изменить свои логотипы, на которых изображены афроамериканцы, на фоне антирасистских протестов в США.

Кроме того, американская компания Dreyer’s решила отказаться от «уничижительного» для коренных народов севера названия мороженого Eskimo Pie. В компании заявили, что компания намерена «стать частью решения вопроса расового равенства».



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