Украине вернут деньги за китайскую вакцину, если она не пройдет регистрацию или ее эффективность будет ниже 70%

31.12.2020, 23:10, Новости дня

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Госпредприятие “Медицинские закупки” получит на свой счет полную стоимость заказанной в Китае вакцины от COVID-19, если препарат не пройдет регистрацию в Украине или будет иметь эффективность менее 70% по результатам третьей фазы клинических испытаний. Об этом руководитель ГП Арсен Жумадилов сказал в комментарии LB.ua.

По его словам, регистрация препарата и эффективность не ниже 70% являются условиями поставки вакцины в Украину.

“Если требования не выполняются, деньги возвращаются. Механизм банковской гарантии означает, что это произойдет, по сути, автоматически, не через суд”, – отметил Жумадилов.

В договоре сказано, что эффективность препарата на момент поставки должна быть подтверждена в плацебо-контролируемом клиническом испытании, в котором достигнута эффективность на уровне не менее 70%. Пока есть результаты исследований двух фаз, третью фазу провели в трех странах.

В ГП “Медзакупки” отметили, что 964 млн грн, которые были потрачены на покупку китайской вакцины, “сгорели” бы на счетах после Нового года.

Напомним, что использовать эту вакцину будут для защиты прежде всего тех граждан, которые имеют критический риск инфицирования, и тех, кто выполняет критические функции в борьбе с пандемией. Прививки будут бесплатными.

28 декабря Министерство здравоохранения Украины заключило контракт о поставках китайской вакцины от COVID-19 компании Sinovac Biotech, первые 700 тыс. доз ведомство ожидает получить в феврале 2021 года. Украина планирует закупить 1,9 млн доз по цене 504 грн за дозу, для украинцев прививка будет бесплатной.

Украина получит вакцину в течение 30 дней после регистрации препарата в стране-производителе, либо в США, ЕС, Бразилии или Турции. Об этом 30 декабря сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

Министерство здравоохранения Украины 31 декабря отчиталось о покупке первой партии вакцины против коронавируса на сумму 964 млн грн.