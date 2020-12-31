 

В Украине с 1 января вырастут выплаты неработающим пенсионерам

31.12.2020, 23:10, Новости дня
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В Украине с 1 января 2021 года размер минимальной пенсии по возрасту для безработных пенсионеров увеличится до 2,4 тыс. грн. Об этом 31 декабря сообщила пресс-служба Пенсионного фонда на своей странице в Facebook.

В ведомстве пояснили, что пенсия вырастет в связи с повышением минимальной заработной платы в Украине до 6 тыс. грн. В 2020-м году минимальная зарплата была установлена на уровне 5 тыс. грн.

У граждан достигших 65-летнего возраста со стажем работы 35 лет у мужчин и 30 лет у женщин пенсия по возрасту составит 40% минимальной заработной платы, сообщается в релизе.

В пенсионном фонде отметили, что работающим пенсионерам, после увольнения, пересчитают пенсионные выплаты c учетом минимальной заработной платы  на  дату прекращения деятельности.

https://www.facebook.com/pfu.gov.ua/posts/3454057984722336

По данным Пенсионного фонда, всего в Украине более 11,2 млн пенсионеров. Средний размер пенсии – 3410,6 грн. В октябре премьер-министр Денис Шмыгаль прогнозировал, что через 15 лет пенсионеров в Украине будет вдвое больше, чем работающего населения, и государство не сможет платить им пенсии.

Пенсионная реформа была утверждена Верховной Радой 3 октября 2017 года, 11 октября того же года документ вступил в силу.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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