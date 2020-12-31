 

Мнение: К уходящему году

31.12.2020, 22:52, Разное
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К уходящему году.

1.Год событийно был омерзительным во всем смыслах – начиая от ковида и заканчивая всем прочим, что происходило в мире. Уж не буду повторно распространяться, все еще вчера отметил https://colonelcassad.livejournal.com/6438254.html
2. Но самое смешное, что скорее всего уже в следующем году большинство поймет, что дело было отнюдь не в цифре 2020. Дело конечно тех процессах, которые уходят корнями еще в середину "нулевых" и которые ныне определяют направления трансформации окружающего нас мира.
3. Дело конечно не в годе, а в том, что мы живем на изломе, когда старое мироустройство уходит, а новое формируется в режиме онлайн, затрагивая различные сферы нашего бытия. А такие процессы никогда не проходят безболезненно. Так что дальше будет хуже, но интересней. Любители спокойной жизни не оценят.
4. Что остается? Эти времена надо просто пережить, сохранив здоровье, разум, совесть, человечность. Чего и хотелось бы пожелать всем в новом году.

С Наступающим Новым 2021-м годом, товарищи!

Источник: Colonel Cassad



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