 

СПбГУ присвоили имя Дмитрия Медведева

31.12.2020, 22:51, Разное
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Учёный совет Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) единогласно поддержал инициативу присвоить учебного заведению имя Дмитрия Медведева.

«С именем Дмитрия Анатольевича связано очень много важных моментов в истории нашего университета. Он учился и преподавал на юридическом факультете, поддерживал СПбГУ в период работы в администрации Петербурга. Не забыл он свою альма-матер и когда начал карьеру в Москве, в том числе, когда был президентом Российской Федерации. Поддерживает он нас и сегодня, во многом благодаря ему университет динамично развивается и десятки тысяч студентов и преподавателей с оптимизмом смотрят в будущее. В этом году Дмитрию Анатольевичу исполнилось 55 лет и к ректору обратилась инициативная группа почётных профессоров СПбГУ с предложением присвоить имя Медведева университету. Учёный совет единогласно поддержал эту идею и после соблюдения всех формальных процедур официальное название старейшего ВУЗа России будет Санкт-Петербургский государственный университет имени Д.А. Медведева», – заявила первый проректор СПбГУ по учебной и методической работе Марина Лаврикова.

Инициативу единодушно поддержали студенты и выпускники университета. В официальных группах СПбГУ в социальных сетях было опубликовано более 1 000 положительных отзывов. Минобрнауки пообещало в кратчайшие сроки подготовить весь пакет документ, необходимый для официального переименования.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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