 

В пустынях ученые нашли питающиеся пылью растения

31.12.2020, 22:48, Разное
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Ученые заявили об обнаружении растений, питающихся пылью. Некоторые растительные организмы, обитающие в пустынных условиях, адаптировались к такому существованию, чтобы получать из пылевых частичек фосфор.
Так, в Израиле отдельные виды пшеницы и нута имеют больше волосков на своих листьях. Они необходимы для захвата пыли, поскольку благодаря свойству улавливания влаги волоски становятся липкими. Затем листья выделяют кислоту, растворяющую пыль, что позволяет растению получать фосфор в жидком виде.

В основном подобным свойством обладают растения, произрастающие в пустынных регионах. Однако такой адаптивный механизм смогут использовать фермеры. Это позволит им отказаться от обработки почвы химическими удобрениями, которые негативно воздействуют на окружающую среду.



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