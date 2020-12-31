Мнение: С Новым годом!
31.12.2020, 22:42,
Разное
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В последний раз в 2020 году захожу в интернет. До первого дня 2021 года отключаюсь…
С уходящим годом всех и каждого!
Новым годом всех и каждого!
Пусть наступающий год Быка будет хоть немного, но лучше уходящего года Крысы, в котором весь мир из-за пандемии коронавируса, похоже, оказался в роли подопытных зверьков.
Берегите себя и близких!
Источник: Ирек Муртазин
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