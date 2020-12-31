 

Мнение: С Новым годом!

31.12.2020, 22:42, Разное
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В последний раз в 2020 году захожу в интернет. До первого дня 2021 года отключаюсь…

С уходящим годом всех и каждого!

Новым годом всех и каждого!

Пусть наступающий год Быка будет хоть немного, но лучше уходящего года Крысы, в котором весь мир из-за пандемии коронавируса, похоже, оказался в роли подопытных зверьков.

Берегите себя и близких!

Источник: Ирек Муртазин



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