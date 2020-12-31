 

Итоги года. Герой года. Валентина Терешкова

31.12.2020, 22:31, Разное
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В этом году наше издание в очередной раз подводит итоги года. В этот раз мы решили не мучить вас множественными ссылками, а акцентировать внимания исключительно на главных событиях, произошедших в 2020 году.

Многие наслышаны об успехах Валентины Владимировны, героя Советского Союза в области космоса, но не каждый знает о её вкладе в Конституцию СССР 1972 года, тогда первая в мире женщина-космонавт искренне хвалила Леонида Ильича [Брежнева], в 2020 году она не менее искренно хвалила Владимира Владимировича [Путина]. 

В этом году Валентина Владимировна, как депутат Госдумы, не могла остаться в стороне от инициатив по внесению изменений в Конституцию. Герой СССР решила, что и её авторская поправка, пусть будет всего одна, но героическая. В такой трудный для страны момент она решила поддержать главного её гражданина – президента, позволив ему продлить (исключительно по результатам выборов) пребывание на высоком посту.

Как вы понимаете, не все одобрили такое меценатство, и герою космоса и конституционного права пришлось выслушать и прочитать огромный поток критики в свой адрес, но её это не смутило, как и изъятие у неё далматинцев и операция по удалению из головы барсука Валеры. А напоследок она внесла в Думу ещё и законопроект об обязанности россиянок рожать до 27 лет. Поэтому другого выбора в этой номинации у нас просто не было.

 

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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