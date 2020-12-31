 

Джигурда поздравил читателей “Дни.ру” с Новым годом

31.12.2020, 22:22, Разное
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Никита Джигурда был частым героем публикаций в этом году. В отличие от многих артист не отчаялся и не впал в депрессию в пандемию: он записал две песни и посвятил их опасной болезни. Так, музыкант не только высказал свое мнение о всемирной панике, но и поднял настроение страдающим поклонникам.

В 2020 году Никита Джигурда также заявил, что провел собственное расследование дела Михаила Ефремова. Он сделал вывод, что за рулем мог находиться не актер. Свои мысли артист сопроводил кадрами на ютуб-канале.

Исполнитель провел год продуктивно: выпускал интересные песни, радовал поклонников многозначительными высказываниями и разбирался с личной жизнью.

Артист поспешил поздравить читателей “Дни.ру” с праздником.

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Публикация от ДНИ.РУ (@dniru)



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