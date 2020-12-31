Алиев заявил о неподконтрольных властям Армении отрядах в Карабахе

31.12.2020, 22:20, Новости дня

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В Нагорном Карабахе в целом сохраняется режим прекращения огня, но в регионе действуют не подчиняющиеся Еревану боевые формирования, сообщил азербайджанский лидер Ильхам Алиев.

«Армянские вооруженные силы время от времени нарушают прекращение огня, к сожалению, у нас есть павшие и после войны. Могу сказать, что, по имеющимся у нас сведениям, армянские вооруженные формирования, все еще находящиеся на некоторых освобожденных землях, не подчиняются политическому руководству Армении, многие из них обезврежены, многие арестованы», – приводит слова Алиева РИА «Новости».

Глава азербайджанского государства отметил, что этим формированиям позволят покинуть регион. «Те, кто последовал этому предложению, вышли и были переданы армянской стороне, но часть их все еще остается, совершая против нас террористические акты. Несмотря на это, в целом прекращение огня сохраняется, и считаю, что это позитивная сторона заявления, подписанного в ночь с 9 на 10 ноября», – заключил он.

Ранее в четверг Алиев заявил, что совместный центр по наблюдению за прекращением огня в Нагорном Карабахе РФ и Турции будет создан в ближайшие 10-14 дней.

Напомним, 10 ноября лидеры России, Азербайджана и Армении подписали заявление о прекращении карабахской войны. РФ выступила гарантом безопасности региона и ввела в Карабах миротворцев. Евросоюз поприветствовал прекращение боев в Карабахе. 11 ноября главы военных ведомств РФ и Турции Сергей Шойгу и Хулуси Акар подписали меморандум о создании совместного центра по контролю за прекращением огня в Карабахе.