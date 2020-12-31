Мнение: Порошенко и ЧВКшники в Белоруссии

31.12.2020, 22:00, Разное

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Порошенко у себя на карманном телеканале заявил, что операция с заманиванием российских ЧВКшников через Белоруссию на Украину перед выборами Лукашенко, его рук дело.

Экс-президент Украины Петр Порошенко выступил с утверждением, что еще в 2018 году он инициировал спецоперацию против граждан России, итогом которой стало задержание 33 россиян в Белоруссии летом этого года.

"Я хочу заявить, что еще в конце 2018 года тогдашний верховный главнокомандующий Вооруженных сил Украины, тогдашний Петр Порошенко санкционировал проведение этой операции", – утверждал он в эфире программы "Большая политика" на украинском "Пятом канале".

Экс-президент считает срыв операции, целью которой в Киеве называли захват лиц, якобы причастных к авиакатастрофе Boeing в Донбассе в 2014 году, государственной изменой. Кроме того, он пообещал добиться привлечения виновных в этом к ответственности.

https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/10391429?utm_source=twitter.com&utm_medium=social&utm_campaign=smm_social_share – цинк

Вот так вот наглядно Порошенко подтверждает версию озвученную ФСБ. А помните летние рассказы про заговор ЧВКшников, за которыми последовали скромные извинения от сына Лукашенко.

Разумеется, Порошенко во всем этом признается, чтобы показать, что он планировал коварную спец.операцию, а Зеленский все завалил. Причем как утверждал уволенный по итогам срыва операции глава ГУР МОУ (собственно, итогами "спец.операции" стали отставки главы КГБ Белоруссии и главы ГУР МОУ Украины), операция провалилась из-за агентов ФСБ в окружении Зеленского, которые слили в Москву детали операции, что и помешало вывезти ЧВКшников на Украину. Таким образом, Порошенко рассчитывает монетизировать эту зраду и набрать на ней политических очков среди упоротых, указывая на то, что уж при нем то, все точно получилось, не то что при клоуне Зеленском.

Вопрос о том, есть ли агенты ФСБ в окружении самого Порошенко, представляется риторическим, учитывая огромные объемы слива секретной документации в 2014-2018-м годах.