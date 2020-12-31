 

Диетолог сообщает, что оливье считается подушкой безопасности между желудком и алкоголем

31.12.2020, 21:56, Разное
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Дарья Русакова, диетолог, сообщила, что небольшие порции майонезных салатов и оливье замедляют опьянение и развитие похмелья. Специалист подчеркивает, что такие высококалорийные блюда должны строго ограничиваться, так как жирная еда отрицательно сказывается на пищеварении.
Спиртные напитки имеют высокую калорийность, а их неограниченное употребление повышает аппетит и уменьшает работоспособность организма уничтожать жир. 200-250 миллилитров в день – допустимая норма алкоголя для мужчины, а для женщин норма составляет 125-150 миллилитров. Чтобы не страдать похмельем эксперты советуют начать с аперитива и за несколько часов до застолья выпить немного алкоголя и съесть хлеб с маслом, что активирует желчегонный эффект. Также в период празднования нужно пить только один вид алкоголя. Оливье и шуба могут стать своеобразной подушкой безопасности между алкоголем и желудком, но порции должны быть небольшими. Для профилактики похмелья стоит употреблять белковые блюда: рыбу, холодец, яйца и морепродукты.

Жирная пища отрицательно сказывается на пищеварении, но замедляет опьянение. Жиры способны связывать продукты переработки алкоголя, вызывающие ухудшение самочувствия. Но стоит учитывать силы собственного организма, так как двойная нагрузка на печень жирной едой и спиртным может негативно отразиться на здоровье.



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