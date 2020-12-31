Ксения Собчак подвела итоги 2020 года фотографией в гробу

31.12.2020, 21:56, Разное

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Ксения Собчак не устает эпатировать пользователей Сети. Итоги 2020 года телеведущая решила подвести, опубликовав в микроблоге Instagram фотографию в гробу.

По словам супруги Константина Богомолова, «год выглядел как фото», но она улыбается. Ксения Собчак призналась, что ей есть за что поблагодарить 2020 год. Несмотря на все трудности, с которыми многим пришлось столкнуться, журналистка убеждена, что все сложилось отлично. Она провела много времени с сыном Платоном, а также получила много наград, которые отметили ее профессионализм. Например, звезда стала самым цитируемым журналистом и вошла в пятерку успешных российских знаменитостей до 40 лет. Согласно подсчетам Forbes, Ксения Собчак в 2020 году возглавила рейтинг блогеров в Instagram с показателем в 8 миллионов подписчиков.

На YouTube аудитория телеведущей выросла до 1,85 миллионов пользователей, а ее шоу «Осторожно, Собчак!» получило премию «Сделано в России» в номинации «Новые медиа». Кроме этого, по запросам в поисковике Google Ксения Собчак занимает сейчас пятое место. Также супруге Константина Богомолова удалось реализовать еще один интересный проект. Вместе с Борисом Зарьковым она открыла ресторан, который называется SHE. Поэтому, звезда считает, что она «задала весьма неплохую планку», а в 2021 году, «по логике событий прилетят инопланетяне».