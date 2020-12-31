Мнение: Бесполезное высшее образование, денежное счастье и есть ли польза от ТикТока

31.12.2020, 21:46, Разное

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1. В России по специальности работают лишь около половины выпускников, что говорит о неэффективности нашей системы образования. Но в США, например, дела обстоят ещё хуже — работу по специальности на полную ставку имеют только 25%. Ещё 25% работают постоянно, но не по специальности, а остальные выпускники либо сидят вовсе без работы, либо перебиваются неполноценными заработками и фрилансом:

https://www.youtube.com/watch?v=0DXx4ymIh4E

Как справедливо указано в видео по ссылке, существует не так уж много специальностей, для освоения которых обязательно нужно потратить как минимум несколько лет (врачи, учёные, инженеры и так далее). И хотя эти специалисты важны и, по-хорошему, должны быть хорошо оплачиваемыми, общество всё же нуждается в ограниченном их количестве. Большинство же профессий, включая множество крайне востребованных, можно изучить за пару месяцев или пару лет, причём обойдётся это в такие разумные суммы, что даже не нужно будет влезать в кредит.

2. Профессор экономики Александр Скоробогатов разбирает вечный вопрос – в деньгах ли счастье:

https://asskorobogatov.livejournal.com/60175.html

Современные эмпирические исследования счастья обнаруживают его главный источник в социальных связях. Любовь, доверие, уважение, общие интересы и занятия с близкими и друзьями – это все, что нужно человеку для полного счастья. В то же время, эти компоненты счастья чаще можно увидеть в жизни богатых. Объяснятся это тем, что богатый в рыночной экономике – это человек, который большому количеству людей смог дать нечто, за что те готовы заплатить – что-то полезное, интересное, веселое или красивое. Айфоны, хорошие песни, интересные ролики или аккуратно постриженные головы создают потоки не только денег, но и признательности в сторону их создателей. И дальние, и ближние окружают их любовью и уважением. Таким образом, не сами денежные потоки делают людей счастливыми, а человеческое отношение, которое выражается в этих потоках.

Люди же часто превращают деньги в фетиш, полагая, что все желанное в жизни достижимо лишь с их помощью. “Денежный фетишизм” – это неспособность увидеть за “денежной пеленой” не только “общественные отношения по поводу производства, обмена, распределения и потребления”, но и личные отношения, от которых зависит полнота жизни.

Здесь подойдет аналогия со школьными отметками. Целью учебы является получение знаний и навыков, а с помощью отметок обозначают успех в этом деле, но если целью станут отметки как таковые, ребенок и его родители могут упустить то, что они выражают, и в итоге получится отличник с достижениями лишь на бумаге. Также и деньги, будучи поставлены во главу угла, могут превратиться в символ фейковой пользы для окружающих.

В связи с этим профессор советует в первую очередь стремиться заниматься любимым делом и выстраивать отношения с людьми, и тогда зарабатывание денег станет закономерным следствием профессионального совершенствования и накопления социальных связей.

Не буду отрицать, такой подход и вправду иногда работает. Вместе с тем верна и известная поговорка: «займись любимым делом, и ты не будешь работать ни дня в своей жизни. Кушать тоже будешь не каждый день». Статусные и интересные занятия, которые мы обычно избираем в качестве «любимого дела», зачастую приносят скорее расходы, чем доходы.

Стратегия «получить меньше счастья сегодня, чтобы получить с процентами завтра» – тоже вполне годная и рабочая. Те, кто поставил во главу угла зарабатывание высоких оценок или денежных знаков и достиг в этом успеха, в итоге получают как минимум эти самые оценки и денежные знаки.

Несмотря на общую девальвацию образования, хороший школьный аттестат всё ещё имеет определённую ценность в плане поступления в вуз (в отличие от большинства университетских дипломов в плане приёма на работу).

3. Известного блогера-тиктокера спросили, есть ли польза от ТикТока:

https://lenta.ru/news/2020/12/30/tiktok_energia/

Собчак спросила юношу о том, что он может сказать тем людям, которые считают, что TikTok — это глупость, потому что он не дает ничего полезного и отнимает время, которое можно было бы потратить на образование и другие более интеллектуальные вещи.

Милохин в ответ выразил уверенность, что важно лишь то, во что человек верит: «Если люди реально верят в то, что TikTok бесполезен, TikTok ничего не даст, а лишь образование и какая-то учеба, ну, неважно где, тебе даст все, что ты хочешь. Если ты в это веришь искренне, оно тебе даст все, что ты хочешь».

Он добавил, что не считает, что «только без учебы можно подняться», но свой успех объяснил тем, что верил в свою «крутость». Милохин добавил, что учеба не нужна ему, так как мысли его заняты другим — «верой как раз-таки в то, что без всего можно стать кем-то».

Во время беседы Собчак сравнила TikTok с Instagram. Ведущая отметила, что, по мнению многих пользователей сети, в Instagram публикуют «хоть какие-то тексты и красивые картинки», а TikTok — это «уже танцы только и под музыку движения».

«Танцы, под музыку движения — это энергия», — ответил Милохин. По его мнению, как только включается музыка, у человека меняется настроение. «TikTok — это музыкальная такая энергетическая платформа, в которой куча разной энергии: грустной, хорошей, плохой. И это будущее. Это будущее по факту. То есть люди не просто мозгами там принимают информацию, они ещё и чувствуют», — заключил блогер.

Тиктокер во многом прав. Музыка и танцы не запрещены законодательством России, а учёба в наше время и вправду бывает быть куда бесполезней ТикТока (многие из 50% работающих не по специальности, вероятно, с этим согласятся).

С другой стороны, вера «в то, что без всего можно стать кем-то» уж очень напоминает известный лозунг «Кто был никем — тот станет всем!»:

https://ru.wikipedia.org/wiki/Интернационал_(гимн)

В индивидуальных случаях такой рецепт иногда работает. Врождённые особенности и таланты человека могут быть таковы, что для достижения успеха ему требуется лишь самое минимальное образование и немного везения.

Но увы, как только дело доходит до попыток сколько-нибудь массовой реализации этого завлекательного лозунга, страна быстро и надёжно заходит в исторический тупик.