 

Валерия поздравила читателей “Дни.ру” с Новым годом

31.12.2020, 21:28, Разное
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В этом году певица Валерия не раз становилась героиней светских хроник. Зимой стало известно о планах артистки зарегистрировать свою политическую партию, а весной звезда угодила в скандал из-за неосторожного высказывания ее супруга о положении артистов и поругалась с музыкантом Сергеем Шнуровым.

Скандалы вокруг семьи артистки утихли летом. В августе ее 22-летней сын Арсений женился на своей возлюбленной Лиане. А через пару месяцев появилась еще одна хорошая новость. Невестка певицы Валерии ждет ребенка. Артистка станет бабушкой уже в начале 2021 года. “Пусть новый год будет удачным во всех отношениях”, – поздравила поклонников знаменитость.

Певица Валерия пожелала поклонникам, чтобы в новом году их жизнь вернулась в прежнее русло. Чтобы все трудности и неприятности, которые произошли в этом году, дали бесценный опыт. И чтобы все положительное только приумножилось. Полное поздравление с Новым годом Вы можете посмотреть эксклюзивно на сайте “Дни.ру”.

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Публикация от ДНИ.РУ (@dniru)



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