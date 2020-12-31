 

Регулятор медикаментов Сербии разрешил применение «Спутник V»

31.12.2020, 21:26, Новости дня
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Сербское агентство по медикаментам выдало разрешение на применение российской вакцины от COVID-19 «Спутник V», сообщил представитель ведомства Павле Делич.

«Создались условия, чтобы она [вакцина] использовалась для иммунизации», – сказал Делич, передает ТАСС со ссылкой на агентство Танюг.

Представитель регулятора добавил, что вакцина соответствует всем предусмотренным законом требованиям и подзаконным актам.

Напомним, первую партию российской вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V» доставили в Сербию 30 декабря. Препарат отправили в Институт вирусологии «Торлак» в Белграде.



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