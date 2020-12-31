Общество: Нам есть, что занести себе в актив по итогам 2020-го

31.12.2020, 21:26, Новости дня

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Важная традиция Нового года – подведение итогов года уходящего, споры и обсуждения, насколько хорошим или плохим, благоприятным или тяжелым он был. Этот год в очередной раз доказал, что РФ не склоняется ни перед какой бедой и готова достойно противостоять любым трудностям.

С Новым годом связано множество традиций, ставших неотъемлемой частью нашей жизни. Вот уже 45 лет, как 31 декабря Женя Лукашин ходит с друзьями в баню. Да-да, ровно сорок пять лет: главный новогодний фильм страны впервые был показан 1 января 1976 года. А еще популярно встречать Новый год с учетом его символов по азиатскому календарю – добавлять «правильный» цвет в наряды дам и избегать соответствующего животного на праздничном столе. В нынешнем, например, настоятельно рекомендуется исключить из меню говядину – а то ну как Белый Металлический Бык обидится. И не имеет никакого значения, что до китайского лунного нового года еще почти полтора месяца.

Ну и, конечно, важнейшая традиция Нового года – подведение итогов года уходящего, споры и обсуждения, насколько хорошим или плохим, благоприятным или тяжелым он был.

Все-таки жизнь очень разнообразна. Даже в периоды тяжелых экономических кризисов есть люди (и их не так уж и мало), которые не испытывают особых проблем и уверенно смотрят в завтрашний день. А уж личные и семейные неурядицы – и вовсе дело очень индивидуальное. Так что, в то время как для одних людей прошедший год бывает очень сложным, для значительного количества других он же оказывается благополучным и счастливым.

Кстати, социология показывает, что в последние десять лет стабильное большинство россиян (порядка 55-60%) оценивали каждый из прожитых годов позитивно для себя.

Уходящий 2020-й нарушил привычный ход вещей. Количество граждан страны, оценивших его для собственной жизни позитивно, не дотянуло даже до 35%. Зато в два с половиной раза возросло число тех, что назвал прошедший год плохим и очень тяжелым для себя и своей семьи.

Причина очевидна: пандемия коронавируса перепахала привычный мир, унесла жизни миллионов людей, надолго – а кое в чем навсегда – изменила сложившийся уклад. Если весной COVID-19 был «неведомой зверушкой», пугающей своей неизвестностью, то теперь с заболеванием, его последствиями и косвенными эффектами столкнулся почти каждый – лично, в самом близком кругу, среди знакомых и коллег. Ленты социальных сетей к зиме превратились в, кажется, нескончаемую череду некрологов.

Помимо тревоги за здоровье – близких и свое собственное – миллионы людей оказались в ситуации острой социально-экономической неопределенности и неуверенности в своем будущем. Целые отрасли – туризм, общепит, массовые развлечения, шоу-бизнес – зависли над пропастью с перспективой рухнуть.

Так что, да, 2020 год стал непростым испытанием для нашей страны, как и для мира в целом. Однако, пожалуй, самое интересное – и важное – заключается в том, что, несмотря на все выпавшие испытания и тяготы, российское общество настроено весьма жизнеутверждающе. Абсолютное большинство – более 70%! – россиян верят, что новый год станет для них и их семей благополучным. Оценки перспектив для страны тоже укладываются в привычные цифры, характерные для последнего десятилетия.

Видится, что для понимания этого парадокса стоит вспомнить, что в любой проблеме главное – не она сама по себе, а то, как мы справляемся с брошенным нам вызовом.

2020-й в очередной раз доказал, что РФ не склоняется ни перед какой бедой и готова достойно противостоять любым трудностям.

Показательно, что те же более 70% уверены, что отечественная система здравоохранения достойно справляется с пандемией, причем, более пятой части общества полагает, что были приложены сверх усилия и сделано даже больше, чем казалось возможным.

Без сомнения, свою роль в положительном настрое играют и сравнения, которые наши граждане делают, оценивая ситуацию в РФ и в других странах. Причем, эта диванно-бытовая компаративистика становится все более трезвой, освобождаясь от розовых очков и прекраснодушных мифов о том, как обстоят дела «там» – в Европе, Китае, Скандинавии или Штатах (в зависимости от того, что выбирается в качестве идеала и точки отсчета).

Так что, РФ и ее гражданам вновь есть чем гордиться и что занести себе в актив по итогам года. 2020-й подтвердил наши самые сильные стороны и главные ценности – общественную сплоченность, умение мобилизовываться и готовность совместными усилиями справиться с любыми выпадающими трудностями.

А раз так, то как же нам не смотреть с уверенностью и оптимизмом в будущее – ведь мы точно знаем, что все у нас получится.

С Новым годом!

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