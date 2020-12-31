 

Российские миротворцы под Новый год вернули 220 беженцев в Карабахе в свои дома

31.12.2020, 21:26, Новости дня
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В Нагорном Карабахе 31 декабря в свои дома вернулись 220 беженцев, их безопасность обеспечили российские миротворцы, сообщило Минобороны России.

«Российские миротворцы сопроводили очередную колонну с беженцами, которые возвращаются в Нагорный Карабах с территории Республики Армения. Автобусами из Еревана в Степанакерт сегодня доставлены еще 220 беженцев», – цитирует сообщение ведомства РИА «Новости».

В министерстве напомнили, что миротворцы проводят круглосуточный мониторинг обстановки и контроль за режимом прекращения огня на 23 наблюдательных постах, а также обеспечивают безопасное возвращение людей в свои дома и оказывают гуманитарную помощь.

Ранее в четверг азербайджанский президент Ильхам Алиев заявил, что в Нагорном Карабахе в целом сохраняется режим прекращения огня, но в регионе действуют не подчиняющиеся Еревану боевые формирования.



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