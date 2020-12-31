 

Медучреждения обеспечены ПЦР-тестами на первый квартал 2021 года – Ляшко

31.12.2020, 21:24, Новости дня
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Украина на первый квартал 2021 года обеспечена ПЦР-тестами. Об этом замминистра здравоохранения Украины, главный санитарный врач Виктор Ляшко сказал в интервью “Фактам”, которое опубликовано 31 декабря.

“Сегодня лаборатории, которыми располагает Министерство здравоохранения, могут делать 56 тыс. тестов в сутки. Плюс 15 тыс. – в больницах государственной коммунальной собственности, плюс у нас есть средства для оплаты услуг частных лабораторий. Достаточно этого или недостаточно? Давайте сравним: в начале марта мы могли делать 200 исследований в сутки, а сегодня – 75 тыс. Вот ответ тем, кто говорит, что мы ничего не делаем или оторваны от земли. Вирусологическая лаборатория – это не купить автомобиль и поехать. Это оборудование, это специалисты. Увеличение мощностей возможно за счет модернизации и новых технологий”, – отметил он.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По состоянию на утро 31 декабря в Украине подтвердили 1 055 047 случаев коронавируса, 18 533 человека умерли, 709 993 выздоровели. За сутки госпитализировали 2704 человека.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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