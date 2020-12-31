Папа римский пропустит новогоднюю мессу из-за проблем со здоровьем

31.12.2020, 21:24, Новости дня

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Папа римский Франциск не будет возглавлять богослужения при кафедральном престоле базилики Святого Петра 31 декабря и утреннее 1 января 2021 года. Об этом сообщил Vatican News.

По информации пресс-службы Ватикана, у папы обострилась невралгияи седалищного нерва.

“Он проведет молитву “Ангел Господень” 1 января, которая будет транслироваться из библиотеки Апостольского дворца, как и было предусмотрено”, – сообщил руководитель пресс-центра Ватикана Маттео Бруни.

31 декабря вечером мессу возглавит кардинал Джованни Баттиста Ре, мессу 1 января – кардинал Пьетро Паролин, государственный секретарь Ватикана.