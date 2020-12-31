 

Папа римский пропустит новогоднюю мессу из-за проблем со здоровьем

31.12.2020, 21:24, Новости дня
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Папа римский Франциск не будет возглавлять богослужения при кафедральном престоле базилики Святого Петра 31 декабря и утреннее 1 января 2021 года. Об этом сообщил Vatican News.

По информации пресс-службы Ватикана, у папы обострилась невралгияи седалищного нерва.

“Он проведет молитву “Ангел Господень” 1 января, которая будет транслироваться из библиотеки Апостольского дворца, как и было предусмотрено”, – сообщил руководитель пресс-центра Ватикана Маттео Бруни.

31 декабря вечером мессу возглавит кардинал Джованни Баттиста Ре,  мессу 1 января – кардинал Пьетро Паролин, государственный секретарь Ватикана.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

15.10 / Спецагент НАБУ Шевченко – Зеленскому: Вы оказались более циничным, чем барыга и Янык вместе взятые

10.12 / Биомасса планеты уже меньше, чем вес созданных человечеством вещей

13.09 / Прокуратура назвала предварительную причину пожара в многоэтажке в Краснодаре

24.12 / France 24 – в Лапландии Санта-Клаус остался без гостей, но обещает, что Рождество в этом году будет тоже

25.08 / В Украине зафиксировано наименьшее за неделю число новых случаев COVID-19

05.07 / “Так действуют все”. Шмыгаль прокомментировал возобновление Польшей обсервации для украинцев

27.06 / Виктор Ляшко о том, хочет ли он стать мэром Киева: Думаю, мало кто сказал бы “нет” на такое предложение

17.11 / Обрушилась стена древнейшей крепости России

27.11 / Британский политолог – глубокий политический раскол для США гораздо серьёзнее проблемы Трампа

01.07 / Екатеринбургский эксперт: Избиркомы в регионе действовали очень грамотно

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска