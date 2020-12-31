США необходимо около 10 лет, чтобы взять под контроль пандемию COVID-19

31.12.2020, 21:24, Новости дня

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

При нынешних темпах вакцинации США потребуется не менее 10 лет, чтобы взять под контроль пандемию коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом 30 декабря сообщил NBC news со ссылкой на собственный анализ.

Согласно программе вакцинации в США планируют до июня 2021 года вакцинировать около 80% из 330,7 млн жителей. Для этого ежедневно необходимо вакцинировать не менее 3 млн человек. Пока прививки получили около 2 млн жителей США – в основном это медицинские работники первой линии и некоторые жители домов престарелых, сообщает телеканал.

Чтобы взять пандемии коронавируса под контроль, необходимо выработать коллективный иммунитет населения против COVID-19.

18 декабря Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) одобрило для использования на территории страны вакцину компании Moderna от коронавируса. Ранее разрешение получил препарат, разработанный американской компанией Pfizer совместно с немецкой BioNTech.

Вакцина BNT162b2 производства компаний Pfizer и BioNTech (ее эффективность оценивается в 95%) была одобрена для экстренного использования в США 11 декабря. Массовая вакцинация в Соединенных Штатах началась 14 декабря. В стране по 150 клиникам развезли миллионы флаконов с вакциной Pfizer/BioNTech. Препарат получили все 50 штатов, вакцину развозили на самолетах и грузовиках.

22 декабря в США началась вакцинация от коронавируса препаратом компании Moderna.

По данным американского Университета Джонса Хопкинса, в мире по состоянию на 31 декабря подтверждено почти 83 млн случаев коронавируса. Умерло от болезни COVID-19 более 1,78 млн человек, а выздоровело 46,9 млн. США находятся на первом месте по заболеваемости в мире, в стране инфицированы 19,7 млн человек, более 343,2 тыс. умерли, 9,8 млн. выздоровели.