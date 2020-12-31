 

Адвокат Бари Алибасова обеспокоен общим состоянием продюсера

31.12.2020, 21:02, Разное
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Сергей Жорин, адвокат Бари Алибасова, заявил о том, что, несмотря на выписку продюсера из больницы, продолжает переживать за него.
Последний год у создателя известной группы «На-На» пропало «желание жить», хотя он всегда был полон энергии и оптимистичен. По мнению адвоката, участившееся употребление алкоголя продюсером, а также последние негативные события с ним могут негативно сказаться на состоянии Алибасова. И очень хорошо, что последнего постоянно поддерживает родной сын, который о последнем инциденте с продюсером рассказал, что тот ничего не помнит о случившемся. Поэтому подробности инцидента до сих пор не известны.

Стоит отметить, что Сергей Жорин довольно продолжительное время является адвокатом Бари Алибасова, предоставляя последнему многочисленную юридическую помощь во время различных инцидентов, случающихся с продюсером.



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