Мнение: Камеризация России, отечественные светодиоды и оценки при удалённом обучении

31.12.2020, 20:52, Разное

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1. Очередные успехи в деле построения цифрового общества. Среди крупных стран Россия заняла третье место по количеству камер видеонаблюдения, как по общему числу, так и на душу населения. Кто-то скажет, что это не цифровое, а «полицейское» общество… но всё же преступлений у нас совершают всё меньше, и благодарить за это мы должны в том числе видеокамеры. Коллега genby пишет:

https://genby.livejournal.com/884614.html

В результате быстро падает индекс преступности и растет индекс безопасности. Россия за 3 года поднялась на пару десятков мест в рейтинге. Если в 2018 индекс преступности в России составлял 43.63 и был хуже, чем в какой-нибудь Британии, то в 2020 году преступность в России (40,6) стала ниже, а безопасность выше, чем в Канаде.

Впрочем, разумеется, не в одних камерах дело. США на первом месте по их количеству, но преступность там самая высокая, а безопасность самая низкая среди всех исследованных стран.

2. Россия, вопреки всем сложностям, создаёт собственную отрасль производства светодиодов:

https://zen.yandex.ru/media/sdelanounas.ru/reshenie-pravitelstva-vyzvalo-v-rossii-bum-proizvodstva-svetodiodov-5fe795b3de81402ba83f23cc

Россия уже пыталась конкурировать, у нас были свои производители – Светлана Оптоэлектроника и Оптоган. Но оба производителя конкуренции не выдержали, и светодиодное направление закрыли. Казалось бы всё понятно, и надо смирится с импортом светодиодов из Китая, в конце концов весь мир так делает, а Китай вряд ли против нас санкции введет.

Но что-то такое случилось там у них наверху. Если Светлана и Оптоган закрывали свои производства под хладнокровный взгляд правительства, с одобрением наблюдавшего за безжалостной работой “невидимой руки рынка”, то сейчас все иначе. Политика изменилась, и мы видим уже первые результаты этой новой реальности.

24 декабря Роснано открыло на заводе ПК “Клевер” в Санкт-Петербурге новую современную линию по производству светодиодов. <…>

Светодиоды там выпускались и ранее («ПК «Клевер» было создано РОСНАНО в 2017 году), но в гораздо меньших количествах – всего 30 млн в год, и не такие современные. Сейчас 100-150 млн с планами нарастить выпуск до 250-300 млн штук.

Но и это еще не всё.

В России создается еще один крупный производитель светодиодов – компания РуСИД. Компании МГК «Световые технологии» и НПО «Российские системы автоматики и телемеханики» (РоСАТ) планируют вложить в новое производство в Армавире 400 млн рублей. Завод уже в средине 2021 году выйдет на мощность 100 млн светодиодов в год. <…>

Еще одно производство планирует запустить компания GS Group в Калининграде. Заниматься этим будет собственное предприятие группы GS Nanotech, годовой объем выпуска составит порядка 145 миллионов штук. Ради этого компания вкладывает в производство 300 миллионов рублей.

Так в чем же дело? А все дело в новых требованиях к локализации. Сегодня в России идет масштабное внедрение светодиодных источников света для освещения дорог и различных объектов. Сами светильники давно производятся в России несколькими компаниями, производятся и драйверы для них. Но по новым требованиям локализованы должны быть и светодиоды.

Министерство энергетики РФ оценивает этот рынок в 442 млрд руб. в течении 10 лет. России, по оценке GS Group, требуется в год порядка 0,843 млрд штук светодиодов. И все они должны быть российского производства.

Да, во всех трех проектах речь пока идет только о корпусировании микросхем. Дело в том, что самый технологичный этап – выращивание гетероструктур светодиода на подложке, в мире в больших объемах выполняют только две компании – они находятся в Японии и США, то есть даже Китай импортирует кристаллы.

3. О проблеме выставления оценок при дистанционном обучении:

https://boldogg.livejournal.com/492796.html

Вот что, конечно, очень сильно страдает при дистанционном обучении – так это объективность оценок.

Устные ответы – ещё туда-сюда.

Но когда работа письменная – как проконтролируешь?

В Москве есть такая организация – МЦКО (Московский Центр Качества Образования). Вот они, когда проводят свои диагностики требуют, чтобы у детей были включены одновременно две камеры – одна смотрела на монитор, вторая на стол. Нам в школе предлагали делать так же.

Оно бы и да. Но такая проблема – если работу пишет один ребёнок, то проконтролировать его так ещё можно. И то не без проблем – у кого-то нет двух камер (и вообще-то ребёнок не обязан их иметь), у кого-то внезапно отключили электричество или сбой с интернетом. <…>

А когда не один, а, допустим, всего человек 13 – половина класса. Если каждый включит две камеры, то перед учителем, который пытается детей проконтролировать, будет 26 картинок. Для начала они не влезают в экран в тех системах, которые мы сейчас используем. Но если бы и влезли – и было бы их 26 и все размером со спичечный коробок. И вот что я там должен разглядеть, как уследить, чтобы там никто ничего? А бывает же, что и не пол-класса пишет. а весь – то есть 20+ человек. Да и вышеописанная проблема “сбоев интернета” и “отключений электричества” тоже никуда не девается. Кто-то отключает камеру минут на пять – и поди его проверь. <…>

Опять же – есть дети просто скандальные, склонные к качанию прав. Даже и видишь, что работа списана – но ведь за руку ты его не поймал. А если ребёнок в такой ситуации скандалить и права качать начнёт – то учитель оказывается в положении очень проигрышном. Сейчас при выходе на уровень хоть чуть выше классного руководителя в конфликте с ребёнком (практически любом) виноват оказывается учитель. “Вы взрослый человек, вы педагог, вы профессионал, почему вы не…” И чуть что “права ребёнка!”. А тут ещё и в самом деле – как докажешь. В общем, семь раз подумаешь, связываться ли – и по итогу скорее всего не станешь.