Итоги года. Антигерой года

31.12.2020, 20:51, Разное

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В этом году наше издание в очередной раз подводит итоги года. В этот раз мы решили не мучить вас множественными ссылками, а акцентировать внимания исключительно на главных событиях, произошедших в 2020 году.

Сколько замечательных людей выкосила эта зараза в уходящем году. Чего только стоит старейший житель Аргентины – 131-летний раввин Шикльгрубер. Этой болезнью болели не только люди, но и машины – настигла участь главное достижение нашей науки – робота Фёдора.

Ходит множество версий относительно возникновения COVID-19. Китайские ученые нашли в геноме коронавируса «автограф» американской биолаборатории Ravenlab. Замглавы ВОЗ хотел рассказать об этом больше, но неожиданно подавился брокколи и умер за час до пресс-конференции.

Как же тогда его лечить? Первыми придумали метод в Казахстане и создали вакцину на материалах крови Назарбаева. Ванга считала, что его лечить нужно водкой. А вот индийский нобелевский лауреат обнаружил связь между 5G и коронавирусом. И именно после отключения 5G-вышек началось массовое выздоровление Китая.

Но самым надёжным методом является вакцина. Особенно, если отечественная вакцина Sputnik-V. Её эффективность превысила 100 %. Единственный минус – нельзя пить, что для русского человека печально. В таком случае лучше уколоться американской Pfizer. Как помогает неизвестно, но зато показала 100% эффективность среди испытуемых с тягой к алкоголю.

Каким бы сильным врагом не был коронавирус, победить его реально.