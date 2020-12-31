 

В Британии побит рекорд по суточному приросту инфицированных COVID-19

31.12.2020, 20:35, Новости дня
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В Британии установлено рекордное количество случаев коронавирусной инфекции за сутки с начала пандемии, об этом сообщил сайт правительственной информации страны.

За последние сутки в Британии зарегистрировали 55,9 тыс. случаев коронавируса, это максимальный показатель с начала пандемии, передает ТАСС со ссылкой на данные правительства.

Предыдущий рекорд по числу инфицированных за сутки в Британии был установлен во вторник.

В среду британские власти с 31 декабря объявили о расширении ограничительных мер по борьбе с коронавирусной инфекцией на большую часть территории страны. Тогда же был установлен рекорд по числу умерших от вируса за сутки.



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