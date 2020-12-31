В Москве на время сделали бесплатный проезд в метро

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31.12.2020, 20:35, Новости дня
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В Московском метрополитене и на Московском центральном кольце (МЦК) на время сделали бесплатный проезд, об этом сообщила пресс-служба городского департамента транспорта.

«В период новогодних праздников московское метро продолжит работать в обычном режиме. Кроме того, мы подготовили традиционный новогодний подарок для жителей города – проезд на метро и МЦК будет бесплатным всю новогоднюю ночь (с 20.00 31 декабря до 6.00 1 января)», – цитирует заммэра Москвы по вопросам транспорта Максима Ликсутова агентство «Москва».

Он добавил, что с 1 по 9 января парковка в столице также будет бесплатной.



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