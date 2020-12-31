В Украину прибыло 225 тыс. экспресс-тестов на антиген коронавируса. Еще одна партия ожидается в январе

31.12.2020, 20:34, Новости дня

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В Украину 31 декабря прибыла первая партия экспресс-тестов на антиген коронавируса, которую закупило государственное предприятие “Медзакупки Украины”. Об этом сообщила пресс-служба предприятия на своей странице в Facebook.

“225 тыс. экспресс-тестов после прохождения процедуры растаможивания доставят на склад в Киеве. Далее их как можно скорее отправят в регионы, в соответствии с приказом о распределении Минздрава Украины. Поставка следующей партии тестов ожидается в начале января 2021 года”, – говорится в сообщении.

На предприятии отметили, что закупили тесты производства южнокорейской компании SD Biosensor. Они отвечают требованиям преквалификации Всемирной организации здравоохранения и FDA, что было одним из требований к товару, отметили в “Медзакупках Украины”.

В начале января 2021 года в Украину должна поступить вторая партия экспресс-тестов. В общем “Медзакупки” заключили договоры на 3,3 млн экспресс-тестов.

Накануне министр здравоохранения Максим Степанов сообщал, что по регионам Украины распространили более 260 тыс. тестов на антиген. По его словам, Минздрав Украины хочет, чтобы в стране в месяц проводили не менее 1 млн экспресс-тестов на антиген.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По состоянию на утро 31 декабря в Украине подтвердили 1 055 047 случаев коронавируса, 18 533 человека умерли, 709 993 выздоровели. За сутки госпитализировали 2704 человека.