COVID вдохновляющий? Подборка песен и клипов о коронавирусе
31.12.2020, 20:34,
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Украинские и зарубежные музыканты, оставшись из-за пандемии коронавируса без выступлений и концертов, сублимировали энергию в творчество и презентовали в 2020 году новые песни и клипы, посвященные виновнику затяжного карантина.
В конце 2020 года издание “ГОРДОН” предлагает вспомнить “коронавирусное” творчество артистов.
Одним из первых коронавирус воспел белорусский исполнитель Полиграф ШарикOFF (Сергей Пархоменко).
“Пока все пытаются защитить себя от опасного коронавируса, Полиграф ШарикOFF первым из артистов воспел его в своем новом сингле. Мой “Коронавирус” совсем не опасен“, – заявил артист. К концу года ролик посмотрели 99,6 тыс. раз.
В конце марта российская певица Бьянка объявила премьеру ролика под названием “Пандемия”. По сюжету героиня певицы влюбляется в парня, который болен COVID-19. За это время ролик посмотрели более 530 тыс. раз. “Когда я писала песню, сама не понимала, насколько все серьезно!” – заявила тогда артистка.
21 апреля украинская группа “Пающие трусы” представила видеоработу на песню “Самоизоляция” – ролик был снят на кухне во время импровизированного застолья. За девять месяцев ролик посмотрели более 2,7 млн человек.
В конце года коллектив презентовал еще один клип на тему коронавируса под названием “Ты заразил меня”. Ролик уже посмотрели почти 145 тыс. человек.
В июле российская оперная певица Мария Максакова презентовала собственный трек “Пандемия любви”. За это время его послушали 35,5 тыс. раз.
Российская группа Little Big, подводя итоги непростого года, сняла ироничный ролик с матерным названием на английском языке Suck My Dick – в клипе артисты украшали елку игрушками в виде коронавируса. На момент публикации ролик посмотрели около 11,8 млн раз.
В декабре стало известно, что клип послужил поводом для обращения в Роскомнадзор с жалобой на то, что в ролике “содержится порнографический контент” и не указаны возрастные ограничения.
Американский музыкант Игги Поп 22 декабря презентовал композицию Dirty Little Virus, посвященную COVID-19. Он заявил, что хотел написать нечто “не сильно эмоциональное и относительно поверхностное о коронавирусе”. За полторы недели со дня премьеры песню послушали около 160 тыс. раз.
Вспышка коронавируса, объявленная в марте 2020 года Всемирной организацией здравоохранения пандемией, подорвала здоровье почти 83 млн людей и забрала жизни 1,8 млн человек. Об этом свидетельствуют данные американского Университета Джонса Хопкинса, который отслеживает распространение заболевания.
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