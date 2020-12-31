ГБР будет ежемесячно отчитываться о расследовании дел Майдана

31.12.2020, 20:34, Новости дня

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Госбюро расследований вводит практику публикации ежемесячных отчетов о делах Майдана с целью информирования общества о состоянии досудебного расследования преступлений, совершенных в связи с массовыми протестами в 2013–2014 годах. Об этом 31 декабря сообщил сайт ГБР.

По информации бюро, на конец декабря в производстве находится 74 дела. В трех уголовных производствах завершено досудебное расследование. В суд направлены четыре обвинительных акта, сообщено о подозрении двум фигурантам расследований.

По данным ГБР, 17 декабря суд вынес первый обвинительный приговор на основании обвинительного акта по делу Майдана.

“Осуждено гражданское лицо за предоставление заведомо ложных показаний суду, что послужило основанием для дальнейшего оправдания ряда сотрудников правоохранительных органов Черкасской области, обвиняемых в совершении незаконных задержаний, привлечении к уголовной ответственности граждан за якобы участие в черкасском Евромайдане”, – сказано в отчете госбюро за декабрь.

В конце 2013-го – начале 2014 года в Украине произошли массовые протесты, которые привели к смене власти – президент Виктор Янукович бежал в Ростов. На всем протяжении конфликта протестующим противостояли правоохранительные органы и нанятые властями вооруженные бандиты (титушки). По словам экс-президента Украины Петра Порошенко, в результате трагических событий 18–20 февраля 2014 года погибли 107 человек.

В исполнении расстрелов обвиняют бойцов роты спецназначения “Беркут”. В организации преступления – беглого президента Виктора Януковича, бывшего министра внутренних дел Виталия Захарченко, его экс-заместителей Виктора Ратушняка и Петра Федчука, экс-председателя Службы безопасности Украины Александра Якименко, его бывшего заместителя Владимира Тоцкого.