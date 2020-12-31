 

Российские дипломаты рассказали, как Ухань избавился от COVID-19

31.12.2020, 20:14, Разное
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Отечественные дипломаты, занимающиеся эвакуацией земляков из очага пандемии, рассказали, как Ухань избавился от COVID-19. В первую очередь, это самодисциплина и помощь со всего Китая.
Сегодня ровно год, как весь мир услышал о новой пневмонии, возникшей в китайском городе Ухань. Возбудителем болезни стал COVID-19. Около трёх месяцев данный населённый пункт был отрезан от всего мира, карантинные меры отменили только в апреле. 1-й секретарь посольства РФ в Китае Максим Цыганков отметил, что победу над эпидемией удалось одержать благодаря ответственности граждан и тому, что вся страна объединилась.

Так, в Ухане был организован 12-ти часовой воздушный коридор для доставки всесторонней помощи от государства. Дипломаты подчеркнули, что никто из местных жителей не выходил на улицу, так как отличаются развитой самодисциплиной. На данный момент в Ухане нет заражённых вирусом SARS-CoV-2, информирует РИА Новости.



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