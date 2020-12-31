 

Доктор предупредил об опасных последствиях легкой формы COVID-19

31.12.2020, 20:14, Разное
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Коити Хирахата, врач из Токийской клиники, лечит и подбирает информацию о людях, которые пострадали от последствий коронавируса. Медик заявил, что после перенесенной болезни определенные пациенты превращаются лежачих больных.
Доктор сообщает, что в марте месяце он видел только 2 человека с такой симптоматикой, а сейчас количество людей возросло до 70-80 человек в день. Медик отмечает, что женщины в 1,5 раза страдают больше чем мужчины, а тяжелые случаи чаще наблюдают у людей до 40 лет. Из данных следует, что в этой возрастной категории болезнь протекает легко, но имеет тяжелые последствия.

Специалист назвал и симптомы, которые чаще всего беспокоят его пациентов. Одним из распространенных проявлений считается слабость, которую отмечают 97,1% людей. Далее говорят о подавленности и депрессивном состоянии, которые есть у 86,6%. Также 83% говорят и о «тумане в голове», когда человек не концентрируется, не может формулировать мысли, отмечает плохую память. Отмечают и болезненные ощущения во всем теле, затрудненное дыхание, бессонницу, отсутствие аппетита, выпадение волос. Такая симптоматика с течением времени может пропадать, но в некоторых случаях останется с человеком на несколько лет.

Доктор объясняет, что синдром хронической усталости появляется часто, а для его распознавания стоит обращать внимание на время проявлений усталости после движения. Если такое случается не сразу, то люди стараются двигаться, становится выше риск превратиться в лежачего больного. При этом медик заявляет, что никогда не сталкивался ни с чем подобным, а побочные проявления отличаются от других вирусных болезней.



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