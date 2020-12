Мнение: Письмо: “Сердечки запутали”

31.12.2020, 19:54, Разное

Соскучились по письмам рапанов?

В новом году мы обязательно должны научиться конструктивному разбору писем. Уже многое получается, но не все.

Чтобы разбирать письма конструктивно, надо научиться видеть, что всему виной корона. Но не просто повторять на все лады “корона, корона”, а описывать как именно она действует, сам механизм видеть и чем точней вы это увидите и опишете, тем лучше. Ни у кого не должно оставаться мыслей, что человек спускается вниз в отношениях и теряет себя и сливает себя под плинтус из-за того, что не заметил звоночков, был наивен, или из-за того, он “минус”. “Минус” нужно выкинуть из головы, потому что обвинять во всем минус не только глупо, это еще и не дает вам видеть причины проблем в отношениях. Не от минуса вы сливаетесь, а из-за короны: из-за того, что считаете себя сильней, главней, значительней того, кто вам полюбился, не уважаете его, и чем сильней вцепились, тем меньше уважаете. Вы не можете осознать и оценить свою зависимость и его отдельность, вам хочется считать, что это второй нуждается в вас. Да же те, кто протяжно ноют, что их не любят, ощущают себя очень ценными для другого и сильными, иначе бы не сливались, закрыли бы свою хлеборезку, хотя бы в целях безопасности.

Вот давайте в этом письме оцените сами дикую пляску короны во время чумы.

colm_baby

Добрый день, Эволюция!

Прошу Вашей помощи возобновить отношения или хотя бы вернуть деньги.

Мне 35, 8 лет разведена из дефолта, 4 года была в отношениях с женатым, но бросила его из-за чувства вины и неправильности. У меня престижная работа с хорошей зарплатой, своя квартира, детей нет. Красивая, нравлюсь мужчинам и они мне, но знакомлюсь мало и мне трудно найти подходящего партнёра, те, которые нравятся мне женатые или не интересуются мной, а которым я – не дотягивают по ОЗ или по внешности. Сайтов знакомств я стесняюсь, там знакомых можно встретить.

Полтора года назад познакомилась с арабом, 37 лет. У него египетское и немецкое гражданство, живёт на 2 страны, качок, тренер по дайвингу, высшее образование, доход выше моего, хорошие свои 2 квартиры (в Египте и Германии) и 2 машины, не был женат, в прошлом одни трехлетние серьезные отношения. В своих странах ОЗ у нас равная, но если б я переехала в Германию, я б не смогла найти работу равную его заработку, а в Египте, думаю, тоже была б равная, там любят славянок. Если б он переехал ко мне, он не смог бы найти хорошую работу.

Подошёл познакомиться на отдыхе в Египте, сразу расспросил о личной жизни и пригласил на свидание. Я отказалась и предложила общаться по телефону и, если нам понравится общение, обещала прилететь ещё раз.

После 4 месяцев ежедневного общения прилетела к нему в Египет на неделю, привезла много вкусностей, заранее узнав что он любит. Он мне нравился, я ему тоже, одинаково старались друг для друга. У меня нет причин подозревать его в неискренности в то время, но замечала оттенки потребительского отношения ко мне, хотя в минусе я себя не чувствовала.

Сразу обозначил, что хочет на мне женится, хочет семью, но отношения у него не складываются, а я именно то, что ему нужно. Он уходил на работу, а я развлекалась сама и готовила ужин. Я иногда путешествую одна, поэтому мне привычно одиночество. Приходил поздно, очень уставший, мы вместе редко выходили, но он мне заказывал еду, предлагал деньги на расходы. Познакомил с 2 друзьями и их женами (одна русская). Часто повторял, что станет моим мужем, я отвечала, что об этом ещё рано думать, мы совсем друг друга не знаем.

Но были напряжные моменты. Его поведение как у нарцисса (и рапана), постоянно твердил, что он сильный, богатый и агрессивный мужчина, выставляет много своих фото в ФБ, очень эгоистичен. Сказал, что мне надо набрать вес, походить в спортзал, более откровенно одеваться (я взяла в арабскую страну самую закрытую одежду и думала ему это понравится), я должна любить анал. На эти претензии я не обижалась, а объясняла свои вкусы.

Все таки он меня уговорил на анал, конечно ничего из этого не получилось и я получила большой стресс. После душа он хотел продолжить, но я сказала, что не хочу сейчас, на что он надулся и не разговаривал со мной сутки. Я вела себя как ни в чем не бывало и его на следующий день отпустило.

Мы оба любим жёсткий секс и в последний день я во время секса отстранилась и игриво говорю “что ты со мной сделаешь если я скажу нет?” И он начал кричать, так что я испугалась, мол если мне не надо то и ему не надо. Ушел в ванну, когда вышел сказал: “не говори ничего, я очень устал и не так тебя понял”. То есть проблемы с взаимопониманием у нас налицо.

Вечером он задерживался на работе, позвонил мне и сказал, что он не успевает и в аэропорт меня отвезёт его друг, а он встретит меня уже в аэропорту. Друг привез меня в аэропорт, а его нет. Звоню, он резко говорит “я занят, ты что не понимаешь”. И тут все эти мелкие неприятности будто накопились и взорвались, я почувствовала, что меня просто выкинули. Написала ему “я не понимаю такого отношения”.

На следующий день от него сообщение “доброе утро”, я не ответила. Вечером – “с возвращением”. Я тоже не ответила, я ждала звонка или предложения поговорить. На этом все.

В ФБ он выставил разъяренную пантеру, фотки каких-то детей, потом песню “What about us”. Я не обратила на это внимание, но потом, когда я стала копать, увидела, что это его обычное поведение после конфликтов с девушками. По его странице хорошо видно его отношения, лайкают с девушкой друг друга пару месяцев, потом он начинает выставлять сопливые картинки о любви, а девушки под ними обвиняют его в эгоизме и все. Даже с девушкой, с которой он был 3 года, после ссоры он выставлял свои фото с подписью “для тебя, малышка”, а она его обвиняла в чем-то под ними.

Женщины, которых я нарыла в ФБ, к слову, моего типажа, красивые, образованные, 2 бразильянки, украинка и полька (3 года). И со всеми одинаковое поведение.

Так вот. Он на следующий день улетел в Берлин и до сих пор там.

Через 4 дня я отправила сообщение, что жалею о своем поведении и мне нужно было время подумать о наших отношениях. Он не ответил.

Через неделю я написала:

– привет. Думаю о тебе

– серьезно?

– поверь

Он выставил картинку “Никогда не возвращайся к тому, кто бросил тебя в начале пути”.

Через 3 недели я написала красивое письмо, мол подумала в аэропорту, что он меня бросил, поэтому так отреагировала, хочу любить его и всякое такое. Он ответил через сутки “ты все ещё думаешь обо мне?” Я: “я уже перестала думать и выглядываю из укрытия”. На это он поменял романтическую аватарку в нашем чате на стандартную. Я написала “Серьезно? Ты так равнодушен ко мне?”. Понимаю, что надо было проще и искреннее с ним общаться, но до Вашего блога я была перепуганной. И вообще не уверена, что он правильно переводит и понимает мои слова. Фразы немного топорные из-за английского языка. Он не ответил.

Через 3 месяца я лайкнула его фото и он сразу мне написал:

– привет

– привет

-как дела?

– хорошо, а у тебя?

– ок. Ты была когда либо в Берлине?

– нет, никогда

Через 2 дня я пишу, он отвечает сразу и тепло, но не пишет первый. После третьей моей инициативы я написала “Я хочу спросить, почему ты мне не пишешь первым последнее время? Я чувствую, что мы интересны друг другу и не хочу этих игр”. Он не ответил. Через 10 дней я стала впервые в жизни выставлять свои фото. Он ставил сердечки. Вот эти сердечки меня и сбивали постоянно с толку. Я-то вижу и понимаю, что он инициативы не проявляет и не хочет меня, но картинки и сердечки меня запутали.

После третьей фотки он выставил свои фото и, когда я поставила лайк, написал, стандартно как дела, что делаешь, а потом пришли мне себя голой. На это я выслала себя в нижнем белье и написала, что если мы хотим попробовать ещё раз нам надо поговорить. Он ответил “да, конечно”. И я опять написала, что неправильно его поняла тогда в аэропорту, хочу с ним теплых отношений, но не знаю, что он об этом думает (я чувствовала свой хвост и меня тянуло оправдаться, теперь понимаю, что надо было просто начинать сначала). Он написал “я сейчас занят на работе, отвечу тебе позже, подожди”. Прошло 2 недели. Выставил сториз, когда я открыла сразу прислал мне клип, песня со словами о любви, мы подходим друг другу, должны быть вместе и т.п.

Я ответила на следующий день “красивый клип и песня. Что ты имеешь ввиду?” Он не ответил.

Через пару дней написала:

-знаешь как я по тебе скучаю?

– я хочу знать

– хочу обнять тебя, зарыться носиком в шею и просидеть так несколько часов

Он не ответил.

Через день пишу “Опять ты мне не ответил. Но я уважаю свои чувства и твой путь. Отдохни от меня. Может когда-нибудь мы начнем сначала”. Он не ответил и стал ежедневно выставлять свои фото. Через 10 дней пишет:

– взрослые люди не играют словами

– как тебя понимать?

-я буду до Рождества в Берлине, потом улетаю в Хургаду, потом в Россию

-и что?

-давай встретимся где тебе удобно или я прилечу к тебе

-мне удобно в Берлине

– почему ты не хочешь чтоб я приехал к тебе?

– я хочу, но сейчас удобнее в Берлине

-ок

На следующий день он мне звонит и говорит “у меня запланировано много поездок, но я ещё никуда не брал билеты, когда куплю билеты сообщу тебе чтоб ты купила себе”. На следующий день он выставил фото с того места, где мы познакомились и я написала “О, я скучаю за этим мужчиной. Я готова была пойти за ним на край света”. Поставил смайлик вау. И тишина. Через 10 дней выставил песню “All I want for Christmas is you”. Я лайкнула.

Прошли новогодние праздники и я снова стала выставлять свои фото. Ставил сердечки. Я пишу:

– привет

– привет. Как дела?

– хорошо. Как у тебя?

– ок

– ты посетил все места, которые планировал?

Не ответил. Через день написала “ты как ёжик”.

Начал ежедневно выставлять свои фото, а я свои. Так месяц выставляли он возле речки, я возле речки, я котиков и он котиков и т.д. Через месяц поздравила его с днём рождения, он ответил, что я как всегда очень красивая и кучу сердечек.

Игру с фото я прекратила. Через 2 недели пишу:

– Я хочу тебе сказать, что очень скучаю по нашему общению и по тебе

– Я ещё больше скучаю по тебе. Давай встретимся

(Это был первый день карантина)

– Давай

Звонит, болтаем, спрашивает когда мы сможем встретиться, я говорю, что после карантина….

Перестал звонить.

Я ещё раз закинула подстройку снизу и он ответил, что из-за карантина в депрессии, без работы, не хочет ни с кем общаться. Мертвый жук.

Но я уже была в аддикции и неадеквате.

Пишу через время “Привет. Наши границы уже открыты и я приглашаю тебя на пару дней”. Он обрадовался, сказал, что скучал. На следующий день позвонил и попросил в долг на месяц 300 евро потому что на немецком счету деньги закончились, он без работы, а доступа к египетскому нет из-за каратина. Ну тут мне конечно стало все ясно.

Но во-первых было четко озвучено, что в долг, во вторых ну не хищник он, да и взять с меня нечего, и попросил он через год знакомства, а не сразу и больше не просит. Говорю ок, если ты не шутишь. И как он разозлился. “Что значат твои слова?! То есть когда я в тяжёлой ситуации ты мне не поможешь!? Я все для тебя делал, когда ты была у меня в гостях!” (Тут бы сделать пику, но тогда ещё об этом я не знала. Хотя было постоянно ощущение, что сижу под башней Рапунцель) Я объяснила, что удивилась, что он просит деньги у меня, а не у друзей или родителей, и что счёт заблокирован. Скинула деньги через Вестерн Юнион. Он написал “Большое спасибо”. Я не ответила. Через неделю выставил в сториз пантеру и “Я дам тебе знать”.

Через месяц завел параллельную страницу, на которой подписался на группы знакомств с украинками и арабками и пишет там, что ищет серьезные отношения. Видела также, что заказал платную консультацию немецкого психолога на тему “Почему у меня не складываются отношения”. Выставляет посты о том, что женщина должна бояться своего мужчину и видеть в нем Бога, а сейчас таких женщин не найти и тому подобные рассуждения с внешним локусом.

Ну вот прошло полгода. Я читаю Ваш блог и вижу его корону Сокровища, пороги и свои ошибки, недостаток эмпатии, скалки и спешку.

Сейчас мое состояние намного лучше, чем было, фотки не выставляю, его не смотрю, обращаю внимание на других мужчин, занимаюсь танцами, но интересно можно ли опять его заинтересовать после такого слива, все таки чувствую, что был потенциал у этих отношений, а тактику придумать не могу. Понимаю, что уже противна ему, мой единственный козырь с ним красота. И деньги ещё эти, вроде сумма не крупная и хвост в моем поле остался, но и вернуть было бы не лишним.

Спасибо за Вашу мудрость и возможный разбор.