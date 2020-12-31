Дмитрий Медведев поздравил россиян с Новым годом

31.12.2020, 19:46, Разное

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Дмитрий Медведев заметил, что 2020 год многим принес тяжелые испытания. Тем не менее, произошли и позитивные перемены. “В жизнь вернулись такие понятия, как сострадание и сочувствие, забота и поддержка”, – цитирует RT бывшего президента. Заместитель председателя Совета Безопасности России пожелал россиянам крепкого здоровья, благополучия и счастья.