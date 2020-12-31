 

Вторая взрывчатка, которую подбросили родственникам Шабунина, оказалась похожей на первую – прокуратура

31.12.2020, 19:44, Новости дня
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Взрывчатка, которую подбросили родителям жены главы Центра противодействия коррупции Виталия Шабунина, оказалась похожей ту, которую злоумышленники оставили у дверей квартиры его матери. Об этом в Facebook сообщает Киевская городская прокуратура.

По факту обнаружения взрывоопасных предметов, подброшенных родственникам Шабунина, открыто уголовное производство.

“Правоохранители, прибывшие на место вызова, обнаружили скрепленные скотчем корпуса гранат Ф-1 без запалов. Указанные предметы будут направлены на экспертизу. Предварительно событие квалифицирована по ч. 1 ст. 129 (угроза убийством) Уголовного кодекса Украины”, – говорится в сообщении.

Сейчас правоохранители устанавливают лиц, причастных к совершению данного правонарушения.

https://www.facebook.com/kyiv.gp.gov.ua/posts/4095811067096891

Вечером 30 декабря в городе Ровно у дверей квартиры, где живет мать Шабунина, обнаружили две гранаты и пластиковую коробку, обмотанную скотчем. Полиция открыла производство. Правоохранители также сообщили, что в гранатах не было взрывчатки.

Сам Шабунин считает гранаты под квартирой его матери запугиванием и попыткой передать “привет”.

Это уже не первое подобное происшествие, случившееся с Шабуниным. 23 июля он сообщил, что неизвестные ночью подожгли его дом. В результате происшествия никто не пострадал. Президент Украины Владимир Зеленский тогда заявил, что ждет от правоохранительной системы оперативных ответов на вопросы о случившемся.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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