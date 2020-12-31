 

Американская компания BitGo обслуживала клиентов из Крыма. Она заплатит $98 тыс. штрафа

31.12.2020, 19:44, Новости дня
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Американскую компанию BitGo, которая специализируется на операциях с криптовалютой, оштрафовали за обслуживание клиентов из оккупированного Крыма. Об этом 30 декабря сообщила пресс-служба Управления по контролю за иностранными активами Казначейства США (OFAC).

Компанию оштрафовали на $98 830 в связи с “очевидными нарушениями ею нескольких программ санкций, связанных с проведением сделок в цифровой валюте”.

В ведомстве сообщили, что BitGo не заблокировала доступ к услугам клиентам, расположенным в Крыму, на Кубе, в Иране, Судане и Сирии, хотя могла отследить расположение клиентов через IP-адрес. Пользователи на территориях, которые находятся под санкциями США, могли создавать “цифровые кошельки” на платформе BitGo и проводить операции с цифровой валютой, говорится в сообщении ведомства.

По данным управления, пользователи кошельков из регионов под санкциями с 10 марта 2015 года по 11 декабря 2019 года провели 181 транзакцию на сумму $9127.

Компания BitGo пошла на сотрудничество с властями США после обнаружения нарушений и приняла меры по блокированию пользователей с территорий, подпадающих под санкции США, а также назначила ответственного за соблюдение режима санкций компанией, добавили в ведомстве.

Россия оккупировала Крым после незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. В данный момент между материковой Украиной и Крымом действует контрольно-пропускной режим, а Киев де-факто не контролирует полуостров.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией, и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

В связи с оккупацией полуострова ряд стран мира, в том числе США, ввели антироссийские санкции.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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