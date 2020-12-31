В зеленом костюме и с золотистой птицей в руках. Зеленская обнародовала новогоднее фото

31.12.2020, 19:44, Новости дня

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Супруга украинского президента Владимира Зеленского Елена Зеленская 31 декабря опубликовала на своей странице в Instagram новогоднее фото, сопроводив публикацию поздравлениями.

На снимке жена президента Украины запечатлена в одиночестве возле украшенной игрушками елки – Зеленская позирует в кадре, с улыбкой разглядывая золотистую елочную игрушку в форме взлетающей птицы.

Для съемки Зеленская выбрала костюм зеленого цвета и светлую блузку. Волосы первой леди собраны в элегантную прическу.

“Пусть каждое желание, загаданное в новогоднюю ночь, сбудется. С наступающим Новым годом”, – написала жена президента Украины.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Olena Zelenska (@olenazelenska_official)

Владимир и Елена Зеленские поженились в 2003 году. Супруги воспитывают двух детей – дочь Александру и сына Кирилла.

Актер, художественный руководитель студии “Квартал 95” Зеленский стал президентом Украины в 2019 году. Во втором туре за Зеленского проголосовало 73,22% избирателей, за пятого президента Петра Порошенко – 24,45%.