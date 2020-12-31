От Марион Котийяр на Луне до Маты Хари в сказке: 8 ароматов декабря

31.12.2020, 19:36, Разное

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Chanel

Аромат №5 родился в 1921 году в лаборатории парфюмера Эрнеста Бо в Грассе, небольшом городке на Лазурном берегу, который с XVII века был точкой притяжения всей французской парфюмерии. В этом году Дом вписал новую главу в историю своего легендарного аромата. Под руководством креативного директора парфюмерно-косметического департамента Chanel Тома дю Пре де Сен-Мора лицом №5 стала Марион Котийяр:

Тесную связь с N°5 я ощутила мгновенно, и это больше чем просто аромат, это настоящее произведение парфюмерного искусства.

Guerlain

В этом году аромат Shalimar Parfum Initial, созданный Guerlain в 2011 году и представляющий собой вариацию Shalimar, был перевыпущен и теперь входит в коллекцию Les Parisiennes под названием L’Initial. В нем парфюмер Дома Тьерри Вассер “сохранил алхимию, которая делает аромат таким желанным, сделал его более ярким, не ставя перед ним препятствий, изменил его, не предавая его сущности, и заглянул в будущее, продолжая при этом воздавать честь прошлому”.

Bvlgari

Каждый аромат Omnia от Дома Bvlgari символизирует богатство определенного самоцвета, воплощенного при помощи экзотических растений и редких ингредиентов. Среди новинок – Omnia Golden Citrine, сияющая цветочная туалетная вода, вдохновленная золотым цитрином. Букет аромата строится вокруг культового цветка иланг-иланг. Его автор — мастер-парфюмер Альберто Морильяс.

HFC Paris

Wrap me in dreams – шестой аромат в Азиатской коллекции марки HFC Paris. Над его созданием трудились французский парфюмер Бенуа Бержиа и китайский художник Ким Цу. Вдохновением для композиции послужили цветущие Императорские сады, а воплотить их образ в аромате помогли ноты вишни, рома и японского древовидного пиона.

Moresque

Lady Tubereuse – гипнотический аромат, вдохновленный одной из самых роковых женщин в истории, Матой Хари. Верхние ноты букета – тубероза, фруктовые ноты, имбирь, базовые – ваниль, смолы, амбра, ветивер, кедр, бобы тонка и белый мускус. По задумке создателей, аромат повествует о тайной любви и о сокровенных желаниях, погружая нас в загадочные сказки Востока.

narciso rodriguez

Изучение природной силы мускуса привело к созданию новой композиции narciso rodriguez – for her MUSC NOIR, раскрывающей тайну привлекательности современной женщины. В букете дуэт мускуса и замши сливается с гелиотропом, белым кедром и розой, яркое звучание которых смягчают и уравновешивают сливовые оттенки. Новым лицом аромата стала модель Лола Никон.

Carolina Herrera

В этом году Carolina Herrera отмечает 10-летний юбилей вселенной ароматов 212 VIP. Среди новинок – парфюмерная вода (212) RED VIP, созданная совместно с благотворительным фондом (RED). Ароматы облачились во флаконы металлизированного красного оттенка – именно красный цвет является источником вдохновения Каролины Эррера с момента основания Дома. По инициативе бренда в фонд (RED) были перечислены 100 000 евро в поддержку борьбы со СПИДом.

L’Occitane

Зимой в Провансе камины распространяют искрящийся аромат, наполненный древесными акцентами – это цитрусовые корки, брошенные в горящие дрова. L’Occitane был вдохновлен этим очарованием вечера у камина и дополнил его вербеной, чтобы привнести каплю свежести. В композицию туалетной воды “Вербена-Мандарин” также вошли верхняя нота танжерина, окутанная цитрусовыми фруктами, и согревающая древесная нота.