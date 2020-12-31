Итоги года. Закон года

31.12.2020, 19:31, Разное

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В этом году наше издание в очередной раз подводит итоги года. В этот раз мы решили не мучить вас множественными ссылками, а акцентировать внимания исключительно на главных событиях, произошедших в 2020 году.

Законом года мы решили признать очередной пакет поправок в Конституцию России. С 2022 года статья 59 Основного закона будет дополнена следующим положением: “Рождение ребёнка является долгом и обязанностью гражданина Российской Федерации. Все граждане женского пола в возрасте от 18 до 27 лет обязаны родить не менее одного ребёнка”.

Более подробно об этом важнейшем для демографии России документе читайте здесь.