Мнение: Модераторское. 31.12.2020

31.12.2020, 19:26, Разное

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Короткий новогодний отчет присланный модератором блога..

С 1 января 2020 по 31 декабря 2020 года в расстрельный подвал попал 1771 аккаунт, из них модератором заблокировано 1559, остальные уже "мои".

Из них:

113 спам-ботов.

161 дубль-аккаунт уже забаненых, пытавшихся уклониться от правосудия.

Наиболее кровавыми темами стали материалы посвященные коронавирусу, войне в Карабахе и протестам в Белоруссии.

В ночь на 1 января расстрельный подвал будет как обычно полностью очищен и подготовлен к новому 2021-му году.

Каждому дается шанс на исправление и ресоциализацию в комментариях. Само собой, в январе у вас есть уникальный шанс посмотреть некоторое время, что такое полная свобода слова без регистрации и СМС. Такое мурло свободы слова мало кому нравится, но в этом есть глубинным смысл, так как после января, вопрос о необходимости наличия некоторых простых правил пользуется безоговорочной поддержкой широких народных масс.

PS. Небольшая новогодняя пасхалка от модератора – Олег Пронин не попал даже в топ-10 комментаторов блога по кол-ву комментариев за 2020-й год. Сам в шоке.

PS2. Для тех, кто хочет отблагодарить модератора за рутинную репрессивную работу, можно это сделать по ссылке https://colonelcassad.livejournal.com/3738139.html В комментариях указывайте "На массовые репрессии".

Как обычно, всем все прощаю. Если кого-то обидел незаслуженно, то мои сердечные извинения.