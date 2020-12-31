Ученые: Чай воздействует на когнитивные функции пожилых людей

31.12.2020, 19:22, Разное

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Британские исследователи из Ньюкаслского университета после проведения исследования пришли к выводам, что на когнитивные функции пожилых людей воздействует чай. Регулярное употребление горячего напитка помогает им лучше концентрировать внимание.

По словам доктора Эдварда Окелло, люди после 85 лет, которые в день употребляют свыше пяти чашек чая, показывают достаточно хорошие психомоторные навыки. У них более высокая скорость реакции по сравнению с ровесниками, которые не любят этот напиток. Данный навык помогает пожилым людям в их повседневной деятельности. Исследование проводилось на пенсионерах, которые проживают в пансионатах с соответствующим обслуживанием или в своих домах.

Ученые рассказали, что улучшение когнитивных функций пожилых людей было связано не только с употреблением чая, но и с самим процессом заваривания этого напитка. Испытуемые превращали приготовление чая в своеобразную церемонию и также много беседовали друг с другом, когда его пили. Поэтому эксперты пришли к выводам, что в диету людей преклонного возраста обязательно необходимо включить черный чай, так как он не только прекрасно утоляет жажду, но и полезен для их здоровья.

В предыдущих исследованиях исследователи отметили, что чай стабилизирует кровяное давление и снижает уровень холестерина. Кроме этого, некоторые разновидности этого горячего напитка эффективны в борьбе с лишними килограммами.