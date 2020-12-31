Соколовский будет встречать Новый год на Бали с Дакотой и ее парнем

31.12.2020, 19:22, Разное

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Рита Дакота 31 декабря заинтриговала своих подписчиков в Instagram, опубликовав селфи из самолета. Судя по всему, Влад Соколовский будет встречать Новый год на Бали в компании своей бывшей жены, ее парня Федора Белогая и дочери Мии.

30-летняя артистка написала, что это не шутки и праздник они проведут такой компанией. На фотографии Влад Сокоовский позирует с дочкой на руках, а рядом с ним сидит нынешний возлюбленный Риты Дакоты. При этом, певица отметила, что летят они эконом-классом, так как считают себя обычными людьми. Знаменитость предвидела, что в комментариях будут множество «недоумевающих возгласов». По ее словам, это «самый экстремальный трип в ее жизни».

Фолловеры написали, что «Федор Белогай святой», раз решился на такое путешествие. Также подписчики пошутили, что по истории Дакоты и Соколовского можно «снять сериал» и назвали их «действительно современной семьей». Многих интересовал вопрос, где девушка, с которой встречается на данный момент артист. Нашлись комментаторы, которые похвалили бывших супругов за то, что после расставания они сумели сохранить хорошие отношения ради ребенка. Пара была жената на протяжении трех лет, но из-за измен Влада Соколовского развелась. В начале 2020 года стало известно о том, что Рита Дакота встречается с Федором Белогаем, который дружит с ее бывшим мужем.