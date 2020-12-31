Мнение: Убийство в Простоквашино

31.12.2020, 19:04, Разное

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Отрывок из книжки Коржакова «Борис Ельцин: от рассвета до заката. Послесловие».



Как-то мы в компании с Ельциным и моим напарником Юрием Одинцом приехали ко мне в Простоквашино на двух машинах – моей “Ниве” и ельцинском “Москвиче”. Вечером, естественно, баня, затем посиделки… Я лег относительно рано, Ельцин “проскучал” почти до первых петухов. Рано утром, в начале шестого, он поднялся, видимо, до ветру. Облегчившись, не проспавшемуся Борису Николаевичу… просто захотелось покататься, то есть потренироваться в езде на авто. Зная, что я ему руль не доверю, так как он уже однажды разбил мою машину, Ельцин поднял только Одинца, завел “Снежную королеву” (так он называл свою движимую собственность) и… “Какой же русский не любит быстрой езды!”

Как на грех, в такой ранний час на деревенской дороге, метрах в пятистах от деревни, стояли “Жигули” и мотоцикл с двумя седоками: о чем-то разговаривали водитель машины через открытую дверь с мотоциклистом. Чем они помешали начинающему автомобилисту, так никто затем и не понял. Очевидно, он снова перепутал педали…

От удара у “Жигулей” напрочь оторвало дверь, а мотоцикл смело с дороги. Ситуация более чем дикая: за рулем нетрезвая и перепуганная надежда России, рядом разбитая техника и покалеченный пассажир мотоцикла – громкое уголовное дело для начинающего студента юрфака. Горбачев, который в то время просто мечтал найти хоть какой-нибудь повод отодвинуть мятежного Ельцина от политики, озолотил бы любого, кто ему рассказал бы о случившемся. Проснувшись от шума стартера, я, чуя недоброе, поднялся, по-солдатски оделся и рванул за ними…

Ситуацию мы “разрулили”. Разбитые “Жигули” в тот же день отогнали на сервис, где из нее сделали просто новый автомобиль. Хозяин не стал писать никакого заявления, поэтому разбирательства не последовало. А вот с пострадавшим оказалось сложнее. Своим ударом Ельцин, как выяснилось позже, очень сильно травмировал этого человека (поврежденный позвоночник, надорванные почки и т. д.), после чего тот долго и тяжело болел. И я, и мой друг и сосед по Простоквашину бизнесмен Владимир Виноградов (тот, который был со мной рядом и в 1991 году, и в 1993-м) делали все, чтобы помочь несчастному пострадавшему: покупали лекарства, меняли врачей, больницы, но через полгода он умер. Хоронили его тоже мы, так как близких родственников покойный не имел. Ельцин за это время даже ни разу не спросил о судьбе, по сути, убитого им человека.»