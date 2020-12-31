Рогозин назвал чушью версию о появлении трещины на МКС из-за «Федора»

31.12.2020, 18:58, Новости дня

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Гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин прокомментировал версию СМИ о том, что трещина в российском модуле МКС якобы могла появиться из-за робота «Федора».

«Это вообще какая-то чушь. Бедный «Федор», в чем его только не обвиняли», – сказал Рогозин в эфире «России 24», передает ТАСС.

Ранее Рогозин заявлял, что причиной утечки воздуха на МКС могли стать приборы на американском сегменте.

Напомним, на МКС в отсеке российского модуля «Звезда» обнаружили утечку воздуха, которая превышает величину нормативных утечек. Тогда были найдены два возможных места утечки. Космонавты заклеили скотчем район стыковочного узла, однако это не устранило проблему, поэтому было решено использовать американский пластилин. Позднее трещину заделали заплаткой из резины и алюминиевой фольги, но и это не устранило утечку воздуха. На станцию решено доставить специальный ремонтный комплект для окончательной герметизации. Сообщалось, что экипаж МКС попросили найти еще одно место утечки воздуха в российском модуле «Звезда».