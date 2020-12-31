Рогозин оценил ответ главы НАСА на его письмо о санкциях

31.12.2020, 18:58, Новости дня

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Гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин назвал уклончивым ответ главы НАСА Джима Брайденстайна на свое письмо в связи с американскими санкциями в отношении предприятий госкорпорации.

«Ответ пришел такой, как говорят дипломаты, уклончивый: и да, мы поддерживаем экспортный контроль, объявленный нашим правительством, с другой стороны, выступаем в защиту ценностей МКС», – передает ТАСС со ссылкой на интервью Рогозина телеканалу «Россия 24».

«Вообще я скажу так: у меня складывается впечатление, что наши американские коллеги взяли курс на сворачивание международных программ. Раньше мы надеялись, что космос останется вне политики, но он не может остаться вне политики. Космос и космическое сотрудничество – это квинтэссенция политики, там все отражается», – продолжил он.

По словам главы Роскосмоса, это включает демонстрацию технологий, лунную или орбитальную гонку. «Кто первый полетит, кто больше сделает. Это по сути дела демонстрация технологических мускулов», – добавил Рогозин.

Он отметил, что Роскосмос видит, что пока будет работать МКС, сотрудничество будет сохраняться. «В других сферах, что-то я вижу, дела пошли к тому, чтобы сворачивать это сотрудничество, к сожалению», – подчеркнул гендиректор госкорпорации.

Ранее Рогозин сообщил, что обратится в министерство торговли США, чтобы понять, почему входящие в госкорпорацию ЦНИИмаш и Ракетно-космический центр «Прогресс» попали под новые американские санкции, введенные этим ведомством против ряда российских и китайских предприятий. По мнению Вашингтона, попавшие под санкции предприятия сотрудничают с вооруженными силами двух этих стан. Включение в список означает, что организации не смогут приобретать ряд товаров и технологий США. Всего в списке 58 китайских и 45 российских организаций. Кроме того, Рогозин направил главе НАСА Джиму Брайденстайну письмо, касающееся санкций США в отношении предприятий госкорпорации.