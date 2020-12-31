 

Савичева поздравила читателей “Дни.ру” с Новым годом

31.12.2020, 18:54, Разное
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В этом году одной из главных героинь публикаций стала Юлия Савичева. Она делилась с поклонниками своими детскими проблемами и комплексами, откровенно говорила об отношениях с мужем и дочкой.

2020 стал достаточно успешным годом для творчества певицы. Юлия выпустила песню “Больше не терять”, а также хит “Доктор Хаус”, который теперь поют все.

Исполнительница активно помогала бездомным животным попасть в хорошие руки, делилась своими переживаниями о будущем нашей культуры, радовала подписчиков яркими образами и неожиданными событиями.

Юлия Савичева поспешила поздравить читателей “Дни.ру” с наступающим праздником.

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Публикация от ДНИ.РУ (@dniru)



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