94% эффективности. Moderna опубликовала результаты испытаний вакцины от COVID-19

31.12.2020, 18:52, Новости дня

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Американская компания Moderna опубликовала результаты испытаний вакцины от COVID-19, они показали эффективность 94,1%. Об этом сообщил Medical Xpress.

Среди более 30 тыс. участников испытаний, которые получали вакцину или плацебо, у 11 из группы вакцинированных развились симптомы COVID-19. Они появились у 185 участников, получивших плацебо. Случаи тяжелого течения коронавирусной инфекции наблюдались только у участников, получавших плацебо, отметили в сообщении.

“Важно, что данные испытаний показали защиту от тяжелых форм, указав на то, что вакцина может оказать влияние на предотвращение госпитализаций и смертей, по крайней мере, в первые несколько месяцев после вакцинации”, – отметил Линдси Баден, доктор медицинских наук, специалист по инфекционным заболеваниям Brigham and Women’s Hospital, где проводилось тестирование.

18 декабря Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) одобрило для использования на территории страны вакцину компании Moderna от коронавируса. Ранее разрешение получил препарат, разработанный американской компанией Pfizer совместно с немецкой BioNTech.

Вакцина BNT162b2 производства компаний Pfizer и BioNTech (ее эффективность оценивается в 95%) была одобрена для экстренного использования в США 11 декабря. Массовая вакцинация в Соединенных Штатах началась 14 декабря. В стране по 150 клиникам развезли миллионы флаконов с вакциной Pfizer/BioNTech. Препарат получили все 50 штатов, вакцину развозили на самолетах и грузовиках.

22 декабря в США началась вакцинация от коронавируса препаратом компании Moderna. До этого в стране вакцинировали только вакциной компаний Pfizer и BioNTech.