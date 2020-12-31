“Ночью будут танцы”. Каменских раскрыла секрет незабываемой встречи Нового года

31.12.2020, 18:52, Новости дня

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Украинская певица Настя Каменских в канун Нового 2021 года рассказала подписчикам в Instagram, как организовать незабываемый праздник.

“У меня в новогоднюю ночь обязательно будут танцы! Можно написать на бумажке разные виды танцев – диско, лунная походка, тверк, балет, вальс, клубные танцы, движения робота, ламбада. Пусть каждый из присутствующих станцует что-то из списка, а остальные повторяют за ним”, – поделилась секретом веселого досуга певица.

Каменских также посоветовала снять на камеру предсказания на грядущий год, а во время встречи следующего Нового года, свериться с записью.

“Подготовьте для каждого гостя подарок. Можно что-то небольшое, символическое. Спрячьте подарки по всему дому и по очереди для каждого гостя разложите вырезанные из бумаги стрелочки, которые приведут его к сокровищу”, – посоветовала Каменских.

В качестве более спокойной альтернативы певица предложила сыграть в настольные игры.

“Мои любимые – Alias, Dixit, Uno, “Взрывные котята”, “Монополия”, – подытожила она.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от NK | Nastia Kamenskykh (@kamenskux)

Каменских стала известной, выступая с Потапом в дуэте “Потап и Настя” с 2006-го по 2017 год. В конце 2017-го они сообщили о прекращении деятельности этой группы. После этого Каменских начала сольную карьеру как певица NK. 23 мая 2019 года Потап женился на Каменских.